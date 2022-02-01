Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал, что норвежец Йоханнес Бё получит свой шанс на успех на Играх-2022 в Пекине. По словам француза, действующий спортсмен всегда будет фаворитом.

Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля. Первой гонкой станет смешанная эстафета.

«Начало сезона оказалось не таким, как ожидалось. Должен честно признаться, я думал, что Йоханнес окажется на более высоком уровне, как было в сезоне-2018/2019, когда он выиграл Кубок мира. Думаю, сейчас он снова в хорошей форме, он показал это в Антхольце», – цитирует Фуркада издание Dagsavisen.

Ранее француз опробовал олимпийскую трассу в Пекине и отметил ее минусы.

В текущем сезоне Йоханнес Бё находится только на пятом месте в общем зачете Кубка мира. Список возглавляет представитель Франции Кентен Фийон Майе.