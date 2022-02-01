4 февраля состоится церемония открытия Олимпиады в Пекине. А соревновательная часть стартует уже 2 февраля. В преддверии старта Игр мы расскажем обо всех дисциплинах, в которых будут разыграны медали: в чём их правила и особенности.

БИАТЛОН

Разумеется, о биатлоне в нашей стране знают практически все, но на всякий случай напомним: он состоит из бега на лыжах и стрельбы из винтовки на огневых рубежах – стоя и лёжа. Традиционно стрельба стоя считается более сложной.

Спринт

Забег с раздельным стартом и двумя огневыми рубежами. У женщин – 7,5 км, у мужчин – 10 км. Каждый промах – штрафной круг длиной 150 м (обычно пробегается примерно за 30 секунд)

Гонка преследования (пасьют)

Участвуют 60 лучших биатлонистов по итогам спринта. Стартуют участники, исходя из времени, показанного в спринте: лидер бежит первым, отставание преследователей соответствует их отставанию в спринте. Дистанция у женщин – 10 км, у мужчин – 12,5 км. Четыре огневых рубежа, штрафной круг за каждый промах.

Индивидуальная гонка

Забег с раздельным стартом и четырьмя огневыми рубежами. У женщин – 15 км, у мужчин – 20 км. Главное отличие от спринта (помимо дистанции и числа рубежей) – каждый промах даёт не штрафной круг, а +1 минуту к итоговому времени.

Масс-старт

В забеге принимают участие 30 биатлонистов, стартующих одновременно. Четыре огневых рубежа, штрафной круг за каждый промах. Дистанция у женщин – 12,5 км, у мужчин – 15 км.

Эстафета

Командная гонка с общим стартом. В эстафете принимают участие команды из четырёх человек, каждый бежит дистанцию с двумя огневыми рубежами (у женщин – 6 км, у мужчин – 7,5 км). На каждом рубеже у биатлонистов есть по три дополнительных патрона. Если пять мишеней не удаётся закрыть и пятью основными, и пятью дополнительными патронами, биатлонисты бегут штрафные круги (по одному на каждую незакрытую мишень).

Смешанная эстафета

Правила те же, что и в эстафете, только команды разнополые – по два мужчины и две женщины в каждой. Дистанция – по 6 км для всех.

БОБСЛЕЙ

Скоростной спуск по жёлобу в специально оборудованных санях – бобах.

Монобоб

Дебютная дисциплина в программе Олимпиад, будет разыгрываться у женщин. Исходя из названия, боб рассчитан на одну участницу. В отличие от обычных бобов, более маленький и лёгкий.

Двойки

Разыгрываются и у мужчин, и у женщин. В спуске принимают участие команды из двух человек.

Четвёрки

Разыгрываются у мужчин. Команды из четырёх человек.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Спуск по трассе на скорость с объездом специальных препятствий-флажков.

Скоростной спуск (даунхилл)

Самая быстрая дисциплина в горнолыжном спорте, которая проходится на самой длинной дистанции. Мужчины проедут трассу длиной 2950 м, женщины – 2620 м. Во время скоростного спуска горнолыжники испытывают огромные нагрузки, разгоняясь до скорости более 130 км/ч. В 2013 году была преодолена отметка в 160 км/ч.

Гигантский слалом

Горнолыжники участвуют в двух скоростных заездах, время за две попытки суммируется. Во вторую допускаются лучшие 30 участников первого заезда. Развиваемая скорость уже существенно меньше – порядка 80 км/ч.

Супергигант

Несмотря на «монструозное» название, супергигант является промежуточным между скоростным спуском и гигантским слаломом. Отличается меньшим промежутком между контрольными флажками, из-за чего спортсменам нужно более быстро реагировать и более аккуратно проходить трассу. Во всех дисциплинах горных лыж пропуск контрольных отсечек может привести к штрафу или дисквалификации. В супергиганте горнолыжникам даётся только одна попытка.

Слалом

Проходит на более маленькой трассе, чем гигант и супергигант. Так же, как и в гиганте, проводятся два заезда, во втором участвуют обладатели тридцати лучших показателей первого. Здесь средняя скорость составляет 60-70 км/ч.

Комбинация

Горнолыжное многоборье: заезды в двух различных дисциплинах. В Пекине это будут скоростной спуск и слалом, причём оба соревнования пройдут в один день.

Командный турнир

Данная дисциплина дебютировала в программе Олимпиад в 2018 году. Команды в составе до шести человек (3 мужчины и 3 женщины) проводят параллельные заезды на трассе для скоростного спуска по системе «плей-офф». В каждом поединке проводится по четыре заезда – два мужчины и две женщины. Если счёт после четырёх заездов равный (2:2), то победителем объявляется команда с минимальным суммарным временем у лучшего мужчины и лучшей женщины.

КЁРЛИНГ

Две команды на специальной узкой ледяной трассе катят круглые камни как можно ближе к центру мишени (которая называется «дом»). С помощью специальных щёток кёрлингисты «разогревают» лёд, позволяя камню при необходимости двигаться быстрее. Матч состоит из десяти отрезков (эндов), в каждом из которых команды катят по восемь камней. Количество заработанных очков в энде считается по числу камней, которые располагаются ближе к центру дома. То есть счёт в одном энде может быть от 0:0 (если в доме не осталось камней ни одной из команд) до теоретически 8:0. На практике чаще всего встречается счёт 1:0 или 2:0.

В Пекине соревнования по кёрлингу будут разыграны у мужчин и женщин (команды по четыре человека плюс запасные), а также у смешанных пар (два человека – мужчина и женщина).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Скоростной забег на коньках на круговой дистанции. При стандартных забегах спортсмены выходят на трассу по двое на дистанциях:

— 500 м

— 1000 м

— 1500 м

— 5000 м

— 10 000 м

Результаты конькобежцев по итогам всех забегов включаются в одну общую таблицу.

Масс-старт

Как можно догадаться из названия, на трассу выходят не по двое, а сразу большая группа конькобежцев. Во время соревнований спортсменам необходимо преодолеть 16 кругов с тремя промежуточными финишами. За первое место на промежуточном финише конькобежец получает 5 очков, за второе — 3 и за третье — 1. Полученные очки влияют на распределение мест, начиная с 4-го. Призёрами Игр становятся три спортсмена, первыми пересекшие финишную линию.

Командная гонка

Забеги в составе команд по три человека. Проводятся по системе плей-офф, начиная с четвертьфиналов. В забеге побеждает команда, чей последний участник раньше пересёк финишную черту.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Другое название – северная комбинация. Участники сперва прыгают с трамплина на дальность, а затем бегут лыжную гонку преследования классическим ходом. Порядок старта в гонке преследования определяется, исходя из результатов в прыжках (по так называемой системе Гундерсена).

Нормальный трамплин/10 км

Двоеборцы прыгают с 90-метрового трамплина, затем бегут 10-километровую дистанцию.

Большой трамплин/10 км

То же самое при высоте трамплина уже 120 м.

Эстафета

В эстафете принимают участие команды по четыре человека. Высота трамплина – 90 м, затем эстафетный забег по системе гонки преследования.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Вряд ли нуждаются в пояснении. Существуют забеги в двух стилях – классический (лыжи параллельно друг другу) и свободный (так называемый коньковый ход). В Пекине будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

Разделка (свободный стиль)

Гонка с раздельным стартом (то есть время каждого считается индивидуально). Мужчины бегут дистанцию 15 км, женщины – 10 км.

Скиатлон (ранее – дуатлон)

Участники стартуют одновременно бегут первую половину дистанции классическим ходом. Затем в специальной зоне меняют лыжи и палки и преодолевают вторую половину свободным стилем. Дистанция у мужчин составляет 30 (15+15) км, у женщин – 15 (7,5+7,5) км.

Спринт (свободный стиль)

Лыжники сперва бегут квалификацию, по итогам которой определяется 30 участников основных соревнований. Они делятся на пять четвертьфиналов по шесть лыжников. Начиная с четвертьфиналов шестёрки участников стартуют одновременно. В полуфинал выходят по два лучших в каждом четвертьфинале, а также ещё два так называемых «лаки лузера» — лыжники с лучшим временем среди не пробившихся в полуфинал.

12 полуфиналистов делятся на две шестёрки, по итогам забегов два лучших и два «лаки лузера» выходят в финал.

Командный спринт (классический стиль)

Команды состоят из двух человек, которые поочерёдно проходят шесть кругов, меняясь после каждого круга. Правила отбора схожи с правилами классического спринта, но с меньшим числом участников.

Масс-старт (свободный стиль)

Другое название – лыжный марафон за счёт длины. Неофициально считается самым престижным забегом в лыжных гонках. Участники стартуют одновременно и проходят большую дистанцию. У мужчин – 50 км, у женщин – 30 км.

Эстафета

Забеги команд из четырёх человек. Первые два участника бегут дистанции классическим стилем, вторые два – коньковым. Дистанция у женщин составляет 5 км для каждой участницы, у мужчин – 10 км.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Прыжки на дальность с трамплина нормальной и большой высоты (см. лыжное двоеборье). При этом, помимо длины прыжка, оценивается и его техника.

Коллегия из пяти судей оценивает полётную фазу и приземление, оценивая прыжок по 20-балльной системе. Самая высокая и самая низкая оценки отбрасываются, таким образом, зачёт идёт по трём оценкам и прибавляется к баллам за дальность прыжка.

У женщин соревнования будут разыгрываться только на нормальном трамплине, у мужчин – на нормальном и большом.

Кроме того, у мужчин предусмотрен командный турнир на нормальном трамплине, а также впервые в истории Олимпиад будет разыгран комплект медалей в миксте (то есть смешанных соревнованиях для мужчин и женщин).

САННЫЙ СПОРТ

Скоростной спуск по жёлобу, но, в отличие от бобслея, не на массивном бобе, а на специальных санях.

Одиночки

Спуск осуществляет один спортсмен на одноместных санях. Разыгрываются медали у мужчин и женщин.

Двойки

Спуск осуществляют два саночника на двухместных санях. Медали разыгрываются только у мужчин. В отличие от двоек и четвёрок в бобслее, в санных двойках обычно успехов добиваются не те же спортсмены, что и в одиночках.

Эстафета

Командный турнир, в нём каждую страну представляют по одному одиночнику у мужчин и женщин, а также мужская двойка.

СКЕЛЕТОН

Внешне очень похож на санный спорт, но отличается по технике. На санях спортсмены отталкиваются из положения сидя и едут ногами вперёд. В скелетоне осуществляется разбег стоя (как в бобслее), и спортсмен едет на санях вперёд. Разыгрывается два комплекта медалей – по одному у мужчин и женщин.

СНОУБОРД

Соревнования на скорость или на технику на специальной доске. Включают в себя сильно отличающиеся друг от друга соревнования.

Слоупстайл

Заезд по трассе, состоящей из различных рамп и трамплинов. Оценивается не скорость, а красота и техника. Внешне напоминает трюки, которые выполняют скейтбордисты (спуск по перилам, высокие прыжки, перевороты).

Хафпайп

От английского «half-pipe» («половина трубы»). Спортсмены едут по специальному жёлобу, напоминающему разрезанную вдоль трубу. Во время заезда сноубордисты заезжают на край жёлоба и выполняют различные эффектные трюки. Отличие от слоупстайла – внешний вид трассы и небольшие тонкости в системе оценивания.

Биг-эйр

Ещё одно соревнование на технику. Но, в отличие от слоупстайла и хафпайпа, участники состязаний в биг-эйре выполняют не несколько прыжков, а один со специального трамплина, стараясь в полёте выполнить как можно больше трюков. Если сравнивать с более привычными видами спорта, то биг-эйр чем-то напоминает опорный прыжок в спортивной гимнастике.

Сноуборд-кросс

В отличие от предыдущих дисциплин, представляет собой уже заезд на скорость. В заездах участвуют по 4-6 человек, проходящих трассу из трамплинов и резких поворотов.

Заезды проходят по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала.

Параллельный гигантский слалом

Параллельные дисциплины – самые успешные для России в сноуборде. Именно в них Вик Уайлд взял два золота, а его жена Алёна Заварзина – бронзу на Олимпиаде в Сочи. В Пекине будет представлен лишь параллельный гигант.

Ещё одно соревнование на скорость – участники проходят слаломную трассу. После квалификации определяются 16 лучших участников плей-офф. В каждом заезде плей-офф участвует по два сноубордиста, в следующий раунд выходит победитель.

Смешанный командный сноуборд-кросс

Ещё одна совместная «разнополая» дисциплина. Команды из двух человек (мужчина и женщина) проезжают поочерёдно трассу для сноуборд-кросса (см. выше). Система похожа на гонку преследования – женщины стартуют исходя из времени, показанного мужчинами.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Нужны ли в нашей стране пояснения, что это такое?

На Олимпиаде в Пекине будут разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах, танцах на льду, а также в командном турнире. Последний входит в программу Олимпиад, начиная с Сочи-2014. В нём участвуют сборные стран, и баллы, набранные в каждом отдельном выступлении суммируются.

ФРИСТАЙЛ

Многие дисциплины фристайла очень похожи на сноуборд, только выполняются трюки или заезды не на сноубордах, а на лыжах.

Ски-кросс

Слоупстайл

Хафпайп

Биг-эйр

См. соответствующие разделы в сноуборде.

Акробатика

Лыжная акробатика чем-то похожа на биг-эйр: спортсмены также совершают один прыжок с трамплина и выполняют эффектный трюк. Отличия заключаются в размере трамплина, деталях экипировки и ряде технических тонкостей. Главное же различие – в биг-эйре спортсмены не заявляют заранее прыжковый элемент. Их задача – выполнить максимальное количество трюков.

Могул

Главное отличие фристайла от сноуборда – в последнем отсутствует дисциплина могул. В ней фристайлист проходит трассу, состоящую из бугров (могулов) и трамплинов, на которых необходимо выполнять прыжки. Итоговая оценка складывается из баллов за технику прохождения трассы, трюки и скорость.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Здесь тоже всё понятно. Медали будут разыграны у мужчин и женщин.

ШОРТ-ТРЕК

Вид спорта, схожий с конькобежным (порой даже конькобежцы уходят в шорт-трек и наоборот), но отличается бОльшим числом участников на (четыре вместо двух) трассе и меньшими размерами трека. Как следствие – вид спорта более контактный и более скоростной

В Пекине будут разыграны медали у одиночников на дистанциях 500, 1000 и 1500 м.

Эстафета

Во время эстафеты участники могут менять друг друга в любой момент, кроме последних двух кругов. При этом они могут подталкивать своих товарищей. Упавшего спортсмена можно сменить в любой момент (в том числе и на последних кругах). У мужчин эстафета 5000 м, у женщин — 3000 м.

Смешанная эстафета

Соревнования в Пекине-2022 будут состоять из забега на 2000 м, в котором четыре фигуриста преодолевают 18 кругов трассы длиной 111,12 м. Каждый спортсмен будет соревноваться дважды в следующем порядке: женщина-женщина-мужчина-мужчина-женщина-женщина-мужчина-мужчина.