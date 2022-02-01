Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о погодных условиях, в которых приходится тренироваться перед началом Олимпийских Игр-2022. Известно, что температура достигает минус 20 градусов.

Сегодня, 1 февраля, российская сборная провела еще одну тренировку в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу.

«Очень холодно, ни ног, ни рук не чувствую», – приводит слова Резцовой ТАСС.

Ранее на морозную погоду пожаловался старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. По его мнению, сильный холод может стать серьезной проблемой накануне старта. Однако из-за него не будут отменяться тренировки.

Первый старт биатлонистов назначен на 5 февраля. Соревнования откроет смешанная эстафета.