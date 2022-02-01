Российский биатлонист Александр Логинов оценил олимпийскую трассу на Играх-2022 в Пекине. По его мнению, пока нашлось больше недостатков, чем положительных моментов.

Спортсмен отметил, что там присутствует перемороженный снег, что не удивительно при низких температурах и сильном ветре.

«Днем хоть и солнце, однако все равно температура выше -8 °С или -10 °С не поднимается. Потому трасса не как асфальт, однако жесткая, как стол. Я заметил, что в нижних слоях трассы действительно грязно», — рассказал Логинов в эфире Матч ТВ.

Биатлонисты начнут соревноваться на следующий день после церемонии открытия, 5 февраля.

Ранее о погодных условиях на олимпийском стадионе высказывались Кристина Резцова и тренер Юрий Каминский.