Нападающий «Зенита» Юри Алберто будет получать одну из самых больших заплат, выступая за петербургский клуб. 20-летний футболист определенно уступил только одному игроку сине-бело-голубых по этому показателю.

По информации Resistencia Colorada со ссылкой на GZH, Алберто будет получать 250 тысяч евро в месяц. Эта сумма близка к максимуму коллектива. Известно, что больше всех зарабатывает его соотечественник Малком. Ежемесячно он получает 500 тысяч евро.

Контракт Алберто с «Зенитом» рассчитан на пять лет. По словам генерального директора клуба Александра Медведева, он стал заменой ушедшему в «Байер» Сердару Азмуну.

Юри Алберто перешел в российскую команду в это зимнее трансферное окно из бразильского «Интернасьонала».