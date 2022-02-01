Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что начала переживать из-за дат прибытия в олимпийскую деревню в Пекин. Чемпионка Игр 2010 года боится не успеть подойти в хорошей форме к старту.

Спортсменка задерживается на родине из-за положительных тестов у членов олимпийской команды. Коллектив посадили на временный карантин после заболевания Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Еще один лыжник с подтвержденным COVID-19 – Симен Хегстад Крюгер.

«Я тоже должна была уже быть там. Но мы не окажемся в Китае до позднего вечера среды, а ведь первая гонка уже в субботу. Времени на подготовку к началу Олимпиады будет крайне мало», — цитирует Йохауг TV2.

Теперь вылет из Цюриха в Пекин запланирован на 2 февраля.