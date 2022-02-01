Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, кого стоит выбрать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. По ее мнению, флаг могут доверить сноубордисту американского происхождения, обладателю двух золотых медалей Игр Вику Уайлду.

Мероприятие состоится в Пекине в пятницу, 4 февраля.

«Вик Уайлд – двухкратный олимпийский чемпион, классный парень. Когда определяем знаменосца, говорим о качествах, но тут очень важен момент — когда у спортсмена соревнования. Возможно, кого-то выберут, а человеку завтра выступать», – цитирует Журову Чемпионат.

Атлет входит в состав сборной России по сноуборду, начиная с сезона 2012/2013. Он получил второе гражданство в 2012 году.