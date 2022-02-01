Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уверена, что российской сборной придется выступать безупречно на Олимпиаде-2022. Это необходимо сделать для того, чтобы судьи не смогли предъявить замечания и снизить оценки.

Наставник вспомнила ситуацию со скандалом гимнасток Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Надо быть готовыми к тому, что судить нас будут строго. Особенно в фигурном катании, где мы претендуем на медали. Поэтому всегда надо быть на голову выше, чтобы у судей не было возможности на что-то влиять», – цитирует Тарасову Sport24.

Российские фигуристы уже прибыли в олимпийскую деревню. Первые официальные выступления состоятся в субботу, 5 февраля.