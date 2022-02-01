Одержавший победу в Открытом чемпионате Австралии по теннису Рафаэль Надаль высказался о россиянине Данииле Медведеве, ставшем главным злодеем турнира в глазах австралийцев.

Финал Australian Open стал поистине драматическим и довольно скандальным. Медведев со всем уважением отнесся к победе соперника, однако не смог сдержать эмоций и высказался о болельщиках. Россиянин считает, что большинство болельщиков открыто радовались неудачам теннисиста, а СМИ в Австралии назвали Даниила главным злодеем АТР.

Надаль решил высказаться о россиянине не как о спортсмене — теннисист обратил внимание публики на человеческие качества Медведева. Его слова передает L’Équipe — Рафаэль Надаль уверен, что у зрителей сложилось ложное впечатление о россиянине.

По словам 21-кратного чемпиона турниров Большого шлема, за пределами корта Даниил показал себя как добрый, довольно спокойный и неравнодушный к другим людям человек.

Испанец признался, что говорит от чистого сердца это, так как довольно легко смог наладить контакт с Медведевым. Более того, Надаль проявил уважение к сопернику и назвал его великим чемпионом.

«У людей ложное представление о Данииле. Я говорю это совершенно искренне. <…> Он великий чемпион, я отношусь к нему с большим уважением», — заверил Рафаэль.

Напомним, для Надаля победа в Открытом чемпионате Австралии стала второй в карьере. Первый финал Рафаэль выиграл в 2009 году. В этот раз испанец установил рекорд, завоевав 21-й титул на соревнованиях Большого шлема.

Теннисист смог обогнать в этой гонке швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича — у каждого из них имеется в арсенале по 20 трофеев. При этом Надаль уверен, что как только Федерер, Джокович и он сам завершат свои карьеры, в теннис придут не менее талантливые спортсмены.