Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский не отправится в аренду в это зимнее трансферное окно и продолжит карьеру в сине-бело-голубом коллективе.

Ранее СМИ сообщали, что 19-летний голкипер может уйти в «Нижний Новгород» на особых правах.

По информации Metaratings.ru, переход вряд ли случится из-за ситуации с вратарской линией в петербургской команде. Станислав Крицюк не успевает восстановиться к продолжению сезона в РПЛ, он же не едет на второй сбор в Португалии.

Так, Одоевский может стать вторым вратарем основы в весенней части чемпионата.

Вратарь дебютировал в РПЛ в мае прошлого года. В этом сезоне он выступал за дубль во втором дивизионе и часто заявлялся в запас основы.