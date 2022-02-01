Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пока отсутствуют на Олимпиаде-2022. Отмечается, что они не прилетели с командой.

Фигуристы прибыли в олимпийскую деревню в Пекин сегодня, 1 февраля.

По информации «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР, они все еще сдают тесты на коронавирус и получают положительный результат. Они смогут вылететь в Китай после выявления отрицательного показателя.

Ранее стало известно об их первом положительном тесте. Однако эта информация официально не подтвердилась, а сам Коган сообщил о хорошем самочувствии.

Первые официальные прокаты фигуристов состоятся 5 февраля.