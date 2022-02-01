Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о трассе в горном кластере Олимпиады-2022. Соревнования пройдут в 180 километрах от китайской столицы в Чжанцзякоу.

По словам руководителя, результаты спортсменов на этом турнире будут зависеть не только от рельефа, но и от смазчиков, функционального состояния спортсмена.

«Трассы находятся на большой высоте, почти 1800 м над уровнем моря. Хотя сообщают, что очень сложная трасса и совсем не скользкий снег», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».

Первые соревнования лыжников в этом месте пройдут 5 февраля. Программа откроется женским скиатлоном, мужчины начнут выступать 6 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.