На Зимних Олимпийских играх в Пекине выступят 28 спортсменов, представляющих Санкт-Петербург. В окончательный состав команды ROC (Олимпийский комитет России) вошли 212 спортсменов.

Об этом сообщает портал «Петербургский Дневник».

В число российской команды вошло шесть петербургских фигуристов: одиночники Евгений Семененко и Андрей Мозалев, пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Также в список участников Олимпиады попали биатлонист Максим Цветков, лыжница Анастасия Рыгалина, конькобежец Артем Арефьев и шорт-трекистка Софья Просвирнова, прыгунья на лыжах с трамплина Софья Тихонова, сноубордистка Екатерина Локтева-Загорская, фристайлисты Никита Андреев и Екатерина Мальцева.

В состав женской сборной России по керлингу вошли Галина Арсенькина, Алина Ковалёва, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина, в состав мужской — Даниил Горячев и Евгений Климов.

В составе мужской сборной России по хоккею оказались Никита Гусев, Кирилл Марченко и Александр Самонов, а в составе женской — Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова и Диана Фархутдинова.