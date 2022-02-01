Российская фигуристка, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова работала над восстановлением четверного лутца и каскада с четверным флипом на предолимпийских сборах в Красноярске.

Видео с исполнением этих прыжков на тренировке на «Кристалл-Арене» появилось на сайте Первого канала в ролике о подготовке учениц группы Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне Анна Щербакова не исполняла на соревнованиях четверной лутц (была попытка на этапе Гран-при во Франции, но из-за падения на ходе фигуристка осталась без прыжка), а также не прыгала четверной флип в каскаде, только сольно — на чемпионате Европы в Таллине, а также на этапах Гран-при в Италии и Франции.

Соревнования на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании пройдут 15-17 февраля.