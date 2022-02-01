Бельгийская фигуристка, призер этапа Гран-при Луна Хендрикс была выбрана в качестве одного из знаменосцев сборной Бельгии на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Луна Хендрикс понесет флаг Бельгии вместе с горнолыжником Арманом Маршаном. На поездку на Олимпийские игры Хендрикс собирала деньги при помощи краудфандинга.

Фигуристке сейчас 22 года, она уже принимала участие в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году: в турнире женщин-одиночниц спортсменка заняла 16-е место.

В текущем сезоне Луна Хендрикс впервые в карьере стала призером этапа серии Гран-при, а также показала лучший результат в карьере на чемпионате Европы — 4-е место. В Таллине Хендрикс уступила только фигуристкам из России.