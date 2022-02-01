Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на петицию своего бывшего ученика, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Ранее Ягудин призвал вернуть сборной России возможность представлять страну со своим флагом и гимном на Олимпийских играх.

Слова Тарасовой цитирует портал «Спорт-Экспресс». Тренер поддержала петицию Ягудина, однако отметила, что из-за нее ничего российским спортсменам не вернут.

«Только наши победы и время помогут вернуть российскую символику на официальных турнирах», — сказала Тарасова.

Из-за санкций WADA на Олимпиаде 2022 года в Пекине спортсмены из России будут выступать как команда Олимпийского комитета России — ROC. Аналогичное правило было и на Летней Олимпиаде в Токио.