Все российские фигуристы, прибывшие сегодня, 1 февраля, на Зимнюю Олимпиаду в Пекин, сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости». Со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, СМИ сообщает об отрицательных результатах тестов у всех членов сборной России по фигурному катанию.

На завтра, 2 февраля, у фигуристов запланированы первые официальные тренировки.

Соревнования фигуристов на Олимпиаде начнутся в день ее открытия: на 4 февраля запланированы первые прокаты в рамках командного турнира — у мужчин-одиночников, танцевальных пар и спортивных пар.

Личные турниры на Олимпиаде стартуют с 8 февраля, первыми будут кататься мужчины-одиночники.