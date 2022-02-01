Союз биатлонистов России определил состав мужской сборной России по биатлону на этап Кубка IBU в Чехии. Соревнования будут проходить в Нове-Место на Мораве с 3 по 5 февраля.

В официальный состав команды вошли Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Михаил Первушин, Дмитрий Иванов. Информация об этом появилась в телеграм-канале СБР.

Антон Бабиков является первым запасным сборной России на Олимпиаде в Пекине.

В рамках этапа Кубка IBU в Нове-Место спортсмены пробегут две спринтерских гонки на 10 километров — они состоятся 3 и 5 февраля.

Основная сборная России по биатлону сейчас находится на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования стартуют 5 февраля, первый комплект медалей будет разыгран в смешанной эстафете.