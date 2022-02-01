Лыжные гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине - расписание от NVsport

Лыжные гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине - расписание от NVsport

Уже на этой неделе стартуют соревнования лыжников в рамках Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Олимпийская лыжная программа откроется двумя скиатлонами: 5 февраля на старт выйдут женщины, 6 февраля — мужчины.

На 8 февраля назначены спринтерские гонки свободным стилем. С 11:00 по московскому времени стартует квалификация у девушек, с 11:30 — квалификация у мужчин.

10-11 февраля состоятся гонки с раздельным стартом классическим стилем: женщины пробегут дистанцию в 10 километров, мужчины — в 15 километров.

12-13 февраля состоятся эстафетные гонки, 16 февраля состоятся командные спринты у мужчин и у женщин, а завершится программа лыжных гонок двумя марафонами 19 и 20 февраля.