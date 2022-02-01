Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, на сколько медалей рассчитывает сборная России на Зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

Слова Позднякова цитирует официальный сайт ОКР.

По словам главы комитета, российские спортсмены успешно выступали в течении цикла, поэтому присутствует определенный оптимизм относительно медального плана на Игры в Пекине. В то же время Поздняков подчеркнул, что не все соревнования прошли за это время, и не на всех смогли выступить сильнейшие.

«Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться», – сказал Поздняков.

Напомним, Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля: в этот день состоится церемония открытия.