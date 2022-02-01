Российский продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух рассказал о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В «Инстаграме» под одним из постов подписчик задал Авербуху вопрос — будет ли Загитова комментировать соревнования. Авербух ответил на него утвердительно.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова отправилась на Олимпийские игры в Пекин в качестве репортера Первого канала, также она будет вести «Дневник Олимпиады».

В составе комментаторской бригады Первого канала на Зимние Олимпийские игры в Пекине отправились также двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.