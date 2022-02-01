Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о положительных тестах на коронавирус у тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

Слова Лайшева цитирует «Спорт-Экспресс». Президент «Самбо-70» подчеркнул, что было запрещено провожать группу, вылетающую в Пекин, поскольку спортсменок оберегали. Также Лайшев отметил, что ему не совсем известен состав тренеров, которые поехали на Олимпиаду.

«Я не могу ничего сказать о его здоровье. Это личное. Мне об этом ничего неизвестно. Мы не общались. Мне также неизвестно, где он сейчас находится«, — отметил Лайшев, добавив, что хорошо, что пока никаких заболевших среди российских фигуристов нет, однако к спортсменам из России всегда особое отношение — во всех видах спорта.