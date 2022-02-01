Мужская сборная России по мини-футболу начала встречу против сборной Грузии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2022 года.

Игра проходит в Амстердаме на арене «Зигго Дом». Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

На групповом этапе сборная России выступила безошибочно. Российские футболисты обыграли Словакию (7:1), Хорватию (4:0) и Польшу (5:1).

Сборная Грузии одержала только две победы в трех стартовых матчах ЧЕ-2022. В последнем туре грузинские футболисты крупно уступил испанцам (0:8).

Если сборная России обыграет Грузию и выйдет в полуфинал турнира, то следующим соперником команды станет сборная Украины, которая уже пробилась в эту стадию. В параллельной 1/2 соревнований встретятся Португалия и лидер пары Испания — Словакия.