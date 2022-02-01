Пока РПЛ стоит на паузе, а наши футболисты проводят активную подготовку ко второй части сезона, мы активно наблюдаем за всеми трансферами. Зимнее окно только открылось, а сколько изменений уже произошло! Рассказываем о самых интересных покупках и продажах российских клубов.

«ЗЕНИТ»

Сине-бело-голубые усилились игроками национальной сборной. Состав «Зенита» пополнили нападающий Иван Сергеев, рекордсмен ФНЛ по забитым мячам в прошлом сезон, и 22-летний защитник Арсен Адамов, перешедший из «Урала». Помимо этого, петербургский клуб взял еще одного форварда. Им стал игрок «Интернасьоналя» Юри Альберто. Контракт рассчитан на пять лет. В прошедшем сезоне форвард сыграл в чемпионате Бразилии 33 матча, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Закончилась канитель слухов, ходивших вокруг иранского нападающего Сердара Азмуна. Он все же перешел в немецкий «Байер». За три года в составе сине-бело-голубых футболист стал одним из самых результативных нападающих в истории клуба. За «Зенит» иранец провел 104 матча, забил 62 мяча и стал автором 17 голевых передач. В сезоне 2019/20 игрок получил титул лучшего бомбардира.

«ДИНАМО»

Московский клуб также подписал нападающего сборной России. 31-летний форвард Федор Смолов вернулся в родной клуб. За «Динамо» спортсмен играл с 2007 по 2015-й, подписав тогда свой первый контракт с профессиональной командой. Игрок будет представлять москвичей под 40 номером.

Место Смолову уступил его ровесник, нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Он является лидером по количеству матчей в чемпионате России среди всех футболистов из Нигерии. На сегодняшний день Сильвестр остается без клуба, но по заявлениям его личного агента, к форварду уже есть какой-то интерес. В текущем сезоне Игбун провел 12 матчей за «Динамо» и забил лишь один гол.

Бело-голубые и полузащитник Антон Терехов достигли соглашения о расторжении контракта по договоренности сторон. Терехов дебютировал за основную команду в апреле 2016 года. Всего 23-летний хавбек провел в составе «Динамо» 21 матч и отметился одним мячом. В сезоне 2021/22 он выступал за «Динамо-2».

«СОЧИ»

У южан произошли изменения в атаке и защите. Команду покинул нападающий Марко Дуганджич, который из-за травмы так и не смог отметиться результативными действиями в этом сезоне.

Истек срок аренды аргентинского защитника Эмануэля Мамманы. Зимой он вернулся в «Зенит», но те в свою очередь расторгли с ним контракт, позже футболист вернулся в родной «Ривер Плейт».

Усиления тоже были. Так «Сочи» объявил о переходе защитника Вани Дркушича из словенского клуба «Браво». 22-летний футболист будет выступать под 3 номером. Еще южане обзавелись новым форвардом: им стал игрок «Спартака» Георгий Мелкадзе. Контракт подписан сроком на 2,5 года. В РПЛ нападающий уже выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодежной сборной России.

ЦСКА

Главный трансфер ЦСКА — это, безусловно, возвращение Василия Березуцкого. После отставки в «Краснодаре», брат-близнец главного «штурмана» армейцев согласился присоединиться к тренерскому штабу красно-синих.

Также в состав клуба вошли два новых игрока: парагвайский полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина и турецкий футболист Юсуф Языджи.

Покинули расположение команды ивуарийский защитник Седрик Гогуа, полузащитник Константин Кучаев, норвежский футболист Эмиль Бохинен, а так же два нападающих: Михаил Заботкин и Виталий Жиронкин.

«КРАСНОДАР»

У «быков» в это трансферное окно произошла смена руководства. В начале января Сергей Галицкий нежданно-негаданно отправил в отставку тренера клуба Виктора Гончаренко. Множество слухов ходило, кто же в итоге займет вакантную должность. Ключевыми претендентами считались Марко Николич (экс-рулевой «Локомотива») и американец Джесси Марш. В конечном итоге место главного тренера занял немец Даниель Фарке.

«Краснодар» подписал еще двух новичков: состав команды пополнили норвежский нападающий Эрик Бутхейм и парагвайский защитник Хуниор Алонсо.

«ЛОКОМОТИВ»

В «Локомотиве» настоящая распродажа. Красно-зеленые решили полностью обновить состав форвардов. Клуб распрощался с Федором Смоловым, Виталием Лисаковичем и Зе Луишем. На место «старичков» пришло подкрепление с Европы: 25-летний игрок сборной Чехии Ян Кухта (соглашение с «железнодорожниками» рассчитано на 4,5 года, футболист будет выступать под 9 номером) и французский нападающий Вилсон Изидор, перешедший из «Монако» (контракт также подписан на 4,5 года, спортсмен выбрал 19 номер).

Помимо нападения, «Локомотив» усилил защиту. На помощь пришел 18-летний украинец Марк Мампасси, ранее выступавший за «Шахтер».

«СПАРТАК»

Красно-белые, пожалуй, ведут самую активную трансферную кампанию. Как и у «Краснодара», в «Спартаке» произошла смена рулевого. Новым тренером клуба стал Паоло Ваноли. Контракт рассчитан до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на год. Паоло пригласил в клуб бригаду итальянских тренеров — ассистента Марко Донаделя, тренера вратарей Марко Дзуккера, тренера по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитика Андреа Бьянки.

Кроме руководства, в команде тоже много новеньких. Состав «Спартака» пополнили: вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, ямайский форвард Шаман Николсон и целый арсенал полузащитников — тут и Даниил Хлусевич, и Даниил Пруцев, и Маурисио Перейра.

Расположение красно-белых покинул 24-летний форвард Эсекиэль Понсе. Он перешел в испанский клуб «Эльче» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У «Эльче» имеется право выкупа аргентинца. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года, провел 73 матча, принес команде 25 голов и 5 результативных передач.

Ну и самая грустная история для москвичей — неизбежный уход Жиго. Футболист погряз в семейных проблемах и еще прошлым летом окончательно заявил о своем скорейшем уходе. Клуб рассматривал разные пути развития этой истории: либо продавать сейчас и оставлять команду без лидера, либо ждать бесплатного ухода через год. Решили не бросать команду на произвол судьбы. Жиго остался, а летом планировал перебраться во Францию или Италию. Но пару дней назад «Спартак» объявил о трансфере форварда: «Марсель» приобрел права на игрока, оставив его в аренде красно-белых до конца сезона.

Помимо этого, ушли: Ломовицкий, Мельников, Хендрикс и Мелкадзе.

«РУБИН»

На данный момент команда Леонида Слуцкого усилилась хавбеком «Томи» Маратом Апшацевым, полузащитником Александром Ломовицким, Константином Кучаевым и нападающим «Локомотива» Виталием Лисаковичем.

Забавная история произошла с 31-летним полузащитником Олегом Шатовым, который в ноябре прошлого года расторг соглашение с казанским клубом и объявил о приостановке профессиональной карьеры. Он объяснил это постоянным травмами. У спортсмена была договоренность с «Рубином» о возможном возвращении, сегодня же стало известно, что Шатов предпочел «Урал», с которым в январе поехал на сборы в ОАЭ. Именно в Екатеринбурге он начинал свою профессиональную карьеру в большом футболе и выступал в клубе до 2012 года. За «Рубин» полузащитник провел 25 матчей, забил один год и сделал три голевые передачи.

Клуб также попрощался с вратарем Коноваловым, защитником Степановым, нападающими Деспотовичем и Игнатьевым.

ОСТАЛЬНЫЕ

«Крылья Советов» арендовали Ивана Игнатьева у «Рубина». Клуб имеет право выкупа в размере 2,5 млн. евро. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин заявил, что команда верит в новичка: «Надеюсь, что у Вани все получится здесь. Будем делать все, чтобы он принес нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли». В Самаре надеются, что это станет хорошим усилением после ухода Сергеева.

Полузащитник молодежной сборной Норвегии по футболу Магнус Кнудсен стал игроком «Ростова». 20-летний футболист перешел из норвежского «Лиллестрёма». Контракт рассчитан на 4,5 года. Кнудсен является сыном экс-вратаря сборной Норвегии Йона Кнудсена. В текущем сезоне футболист провел 33 матча за прошлую команду и отметился тремя результативными передачами.

Зимой состоялось также громкое возвращение ветерана РПЛ. 38-летний экс-защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков перешел в «Химки». Напомним, что игрок находился без команды с лета 2021 года. Одноклубником Жиркова стал полузащитник Павел Мамаев. Ранее 33-летний игрок выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Мамаев является чемпионом России, многократным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Зимнее трансферное окно в России будет официально открыто с 26 января по 22 февраля.

Текст — Дарья Гаврилова