Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала случай обнаружения коронавируса у Валерии Васнецовой по прибытии на Олимпиаду в Пекин.

Слова Резцовой цитирует портал «Спорт-Экспресс». Спортсменка подчеркнула, что ей очень обидно за коллегу, поскольку Васнецова, а также тренер Михаил Шашилов и биатлонистка Ирина Казакевич мучительно долго прорывались в Пекин.

«Когда ты через все прорываешься, добираешься до олимпийской деревни и уже перед стартом получаешь такие новости – это очень жестко и ужасно. И для всей команды это сразу удар», — сказала Резцова, добавив, что когда подобное возникает у персонала, это тоже плохо, но не так сильно.

«Справляемся. Всех можно заменить, но спортсмена – не получится», — добавила биатлонистка.