Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев высказал мнение о желании японского фигуриста Юдзуру Ханю исполнить на соревнованиях.

«Я понимаю его, как спортсмена и фаната фигурного катания. Но этот четверной аксель ему абсолютно не поможет. На мой взгляд, стоило бы сосредоточиться на другом», — заявил Дмитриев в интервью RT.

По словам Дмитриева, Ханю сейчас исполняет четверной аксель без половины оборота, имеет большой недокрут на этом прыжке. В таком виде, по словам специалиста, этот прыжок можно оценить как тройной аксель с ошибками.

Дмитриев подчеркнул, что его сын Артур также недавно предпринимал попытку исполнить четверной аксель, и она получилась без четверти оборота. «Но он и не готов был его прыгать — так, на силе воли прокатался. Артур готовился к чемпионату США на массовом катании, на каком-то непонятном льду», — добавил Дмитриев.