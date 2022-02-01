Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев высказался о российских фигуристках, которые будут представлять страну на Олимпиаде в Пекине.

В интервью RT Дмитриев отметил, что ко всем фигуристкам относится с уважением.

«Если мы рассматриваем грань спорта и искусства, то Валиева в моём понимании ближе всех к ней. У неё тело поёт. Вот, знаете, как музыка играет, так же играет тело», — сказал Дмитриев, добавив, что фигуристка дотягивает линии и позиции, имеет балетную спину.

«Трусова ближе к спорту. У неё мощные прыжки, она физически очень сильна, но чуть менее музыкальна, чуть менее всё дотянуто», — подчеркнул эксперт. По мнению Дмитриева, если российские фигуристки будут в хороших физических кондициях, то откатаются, как они умеют.

Напомним, от сборной России на Олимпиаде выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева.