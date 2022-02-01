Российская биатлонистка Евгения Буртасова рассказала о том, как она узнала о своей возможной поездке на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Спортсменка была первой запасной и вошла в состав после обнаружения коронавируса у Валерии Васнецовой.

Слова Буртасовой прозвучали в эфире «Матч ТВ».

«Мы ехали в автобусе с ребятами, которые оставались на стадионе нас поддержать. И тут Саша Поварницын зачитал, что у Валерии Васнецовой, к сожалению, такая ситуация сложилась», — рассказала Буртасова, добавив, что все переживали, поскольку для команды это не очень хорошая ситуация.

«И читает, что, скорее всего, заменит её Евгения Буртасова. Весь автобус ухнул!», — отметила биатлонистка, добавив, что она думала — попасть на Игры нереально, даже если речь о запасном в мужской команде — Антоне Бабикове.