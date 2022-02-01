Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об условиях проведения Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в период пандемии коронавируса.

Слова Вяльбе цитирует Yle.

Глава ФЛГР отметила, что никогда так сильно не нервничала, как сейчас. Вяльбе рассказала, что находилась на связи 24/7, в особенности, когда сборная проходила ПЦР-тестирование перед вылетом в Пекин.

«Думаю, до 20 февраля, пока все спортсмены и члены команд не сдадут итоговые ПЦР-тесты, никто не успокоится. Это не Олимпиада, это Corona Games. Это как русская рулетка», — сказала Вяльбе, добавив, что не исключены ложноположительные тесты на коронавирус, из-за которых стресс будет только усиливаться.

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде стартуют 5 февраля.