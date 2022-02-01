Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала фотоснимки с ледовой арены, на которой будут проходить соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпиады-2022 в Пекине.

В своем «Инстаграме» Загитова поделилась кадрами на фоне льда и специальной зоны для командного турнира. «Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу», — написала фигуристка, добавив, что в этот раз оказалась на Олимпиаде в качестве корреспондента, который будет следить за событиями и освещать их.

«Желаю всем огромной удачи, наберитесь сил и терпения! Болею за каждого, вы огромные молодцы, и у вас все получится», — написала Загитова.

Соревнования по фигурному катанию стартуют на Олимпиаде 4 февраля.