Мужская сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы 2022 года.

Игра состоялась на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме и завершилась со счетом 3:1 в пользу российских футболистов.

На 23-й минуте встречи счет открыл Артем Ниязов, затем Грузия сравняла засчет гола Бруно Бранко. На 28-й и 40-й минутах встречи по разу отличился Иван Чишкала. Результативными передачами в этой встрече в составе сборной России отметились Робиньо и Артем Антошкин.

Победа над Грузией вывела сборную России в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, где команда Сергея Скоровича выступит против сборной Украины. Игра состоится в пятницу, 4 февраля. В другом полуфинале сыграют Португалия и победитель пары Испания — Словакия.