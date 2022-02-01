Стали известны три из четырёх полуфиналистов чемпионата Европы по мини-футболу. Сборная России встретится в матче 1/2 финала с командой Украины. Встреча соседей пройдёт 4 февраля на арене «Зигго Доум» в Амстердаме.

Подопечные Сергея Скоровича уверенно выиграли групповой раунд, одержав разгромные победы над Словакией (7:1), Хорватией (4:0) и Польшей (5:1). В сегодняшней игре 1/4 финала против Грузии Россия победила 3:1. Дубль у нашей команды оформил Иван Чишкала, ещё одним мячом отметился Артём Ниязов.

Сборная Украины на предварительном этапе стала второй в группе A. Жовто-блакитные уступили Нидерландам (2:3), разгромили Сербию (6:1) и минимально проиграли Португалии (0:1). В четвертьфинале Украина одолела Казахстан 5:3.

В другом полуфинале Португалия встретится с победителем матча Испания – Словакия. Их встреча пройдёт сегодня, начало – в 22:00. Оба полуфинала состоятся 4 февраля, матч за третье место и финал – 6 февраля.