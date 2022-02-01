Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов стал игроком швейцарского «Базеля». Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Официальная информация о трансфере игрока появилась в «Твиттере» «Базеля».

«Я очень счастлив, что смог перейти в «Базель». Надеюсь, смогу помочь команде, забив как можно больше голов и отдав максимальное количество результативных передач», – сказал 23-летний россиянин о переходе в «Базель».

Отметим, в пресс-службе ЦСКА отметили, что в арендном соглашении Чалова с «Базелем» нет опции права выкупа трансфера. «Успехов во второй половине сезона, Федя!», — говорится в заявлении в официальном «Твиттере» ЦСКА.

В текущем сезоне Чалов успел провести за ЦСКА 18 матчей, забить 3 мяча и сделать 5 результативных передач.