Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов высказался о том, почему он решил перейти из ЦСКА в швейцарский «Базель».

Слова Чалова цитирует портал «Матч ТВ». Футболист отметил, что непривычно покидать родной клуб, однако ему не хотелось упускать возможность поиграть в Европе. Чалов подчеркнул, что обратился к руководству ЦСКА и попросил отпустить его, когда пришло предложение от швейцарского клуба.

«Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода», — сказал Чалов, добавив, что он надеется найти в «Базеле» больше игровой практики и вернуться в ЦСКА более сильным и уверенным в себе футболистом.

«Буду ли следить за играми армейцев? Естественно, постоянно буду на связи с парнями, и буду отслеживать все матчи армейцев», — сказал Чалов, пожелав ЦСКА успешно доиграть сезон.