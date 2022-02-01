Эксперт в области ныряний в прорубь, основатель международного клуба ныряльщиков «Белые медведи» Виктор Бикинев прокомментировал трагедию, произошедшую на крещенские купания в реке Оредеж Ленинградской области.

Напомним, что 41-летняя женщина на Крещение нырнула «солдатиком» в самодельную необорудованную купель. Течение реки быстро унесло её, а тело было обнаружено лишь спустя девять дней.

— У людей неподготовленных в воде, бывает, сразу перехватывает дыхание и сердце, — приводит «Комсомольская правда» слова Бикинева. – В этом случае она уже не раз ныряла, это значит, что она боролась за жизнь.

В холодной воде в кровь сразу же выбрасывается адреналин, которого хватает на секунд 30-40. Это время она еще жила. В груди у нее был воздух, она была легче воды, поэтому ее сразу же прижало ко льду. И, судя по тому, как она ушла лицом ко льду, так она и прилипла, а течение ее несло».

По словам Бикинева, женщина могла прожить подо льдом не больше минуты, после чего у неё произошёл спазм сердца.

Также ныряльщик отметил, что её могла спасти малая глубина проруби. Он пояснил, что прорубь стоит делать не глубже, чем по грудь.