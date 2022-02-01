Российский композитор Александр Гольдштейн, работающий с фигуристами, критически высказался о выборе музыки для ритм-танца четырехкратных чемпионов мира в танцах на льду Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона.

«Музыка не соответствует предписанным правилам. Средняя часть, которая должна быть танцем блюз, не является блюзом. Единственное, что правильно, — её темп», — сказал Гольдштейн в интервью «Матч ТВ».

По мнению композитора, остальная музыка программы не отвечает понятию «уличный танцы», однако выбранные песни соответствуют стилю пары и не требуют новшеств по части хореографии.

«Первые два элемента танца хорошо совпадают с музыкой, а потом соответствие музыки с элементами становится очень условным», — сказал Гольдштейн, добавив, что судьи уже давно не вдаются в подробности музыки этой танцевальной пары.