Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.

Слова Губерниева цитирует портал «Матч ТВ».

«Пусть политики замолчат. Будет классный футбол двух прекрасных соперников. Я всю жизнь был без ума от украинского футбола, вырос на идеях Маслова, Лобановского, Бышовца, Сабо», — отметил комментатор, добавив, что бесконечно может называть любимых украинских игроков.

Губерниев также подчеркнул, что ждет красивый футбол и игру равных соперников, а также надеется на встречу России и Украины в матче 11 на 11. «Кто сейчас будет подмешивать политику, тот идиот. Да здравствует спорт», — сказал Губерниев.

Игра Россия — Украина состоится 4 февраля в Нидерландах.