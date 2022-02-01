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  • 00:14,  2 февраля 2022
Баскетбол
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«Зенит» начал встречу с «Басконией» в Евролиге

&#171;Зенит&#187; начал встречу с &#171;Басконией&#187; в Евролиге
БК "Зенит" Фото: официальный сайт БК "Зенит"

Петербургский баскетбольный «Зенит» начал встречу против испанской «Басконии» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Витории-Гастейс на арене «Фернандо Буэса». Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Отметим, для «Зенита» это уже пятый матч с этим испанским соперником в рамках Евролиги. Петербуржцы за все время дважды уступили и трижды выиграли в этом противостоянии.

Последний очный матч «Зенита» и «Басконии» прошёл в конце октября 2021 года в Петербурге, в текущем розыгрыше Евролиги, и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 83:54.

На данный момент «Зенит» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Евролиги, а соперники команды Хавьера Паскуаля находятся только на 15-й строчке.

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