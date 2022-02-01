Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, как прошла его встреча со сборной России по хоккею перед вылетом на Олимпийские игры в Пекине.

Слова Третьяка цитирует официальный сайт ФХР.

«Мы содержательно побеседовали с командой, я озвучил сборной свое напутствие на Олимпиаду», — отметил Третьяк, добавив, что он поддержал спортсменов и подчеркнул, что уже попадание в состав участников главного турнира планеты — это огромная честь.

По словам главы ФХР, на игроков и тренеров возложена огромная ответственность. «Команда едет в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул. Других задач быть не может», — сказал Третьяк.