Американский фигурист, трехкратный чемпион мира Нейтан Чен высказался о соперничестве со сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Слова Чена цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Россия очень хороша… То есть РОК, это потрясающая команда. Будет очень плотная и интересная борьба с участием сильных фигуристов», — отметил Чен. На Олимпиаде сборная России будет выступать как команда Олимпийского комитета России.

По словам Чена, сколько программ он будет катать в командном турнире, будет решать американская федерация. «Откатать четыре программы за неделю сложно. Но если так объявят и мне придётся это сделать, значит, мне надо это будет сделать», — отметил фигурист.

Напомним, командный турнир по фигурному катанию стартует на Олимпиаде 4 февраля.