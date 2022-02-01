Стали известны подробности финансовой стороны контракта бразильского нападающего петербургского «Зенита» Юри Альберто.

Как сообщает «Матч ТВ», зарплата Юри Альберто в «Зените» будет составлять около одного миллиона евро в год без учёта различных бонусов за конкретные результаты команды.

Как отмечает издание, эта сумма меньше, чем у иранского нападающего Сердара Азмуна, который выступал за «Зенит» последние три года и покинул клуб не так давно. Именно ему на замену «Зенит» приобрел Альберто. Азмун же подписал контракт с леверкузенским «Байером».

Напомним, соглашение Юри Альберто с «Зенитом» рассчитано на пять лет. Ранее игрок выступал в составе бразильского «Интернасьонала». Футболисту сейчас 20 лет.