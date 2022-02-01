Стали известны симптомы нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2, который начался распространяться в Дании и Швеции и получил название «скандинавский» или «стелс» (из-за быстроты распространения).

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании. По данным ученых, новый подвид «омикрона» отличается повышенной заразностью (в полтора раза выше), а также основными симптомами — сильным кашлем и высокой температурой. Также отмечено, что при новом подвиде вернулся симптом с частичной или полной потерей обоняния, а также переменой вкуса.

Остальные признаки скандинавского «омикрона» могут быть схожи с классическим «омикроном» — насморк, боль в горле, головная боль.