Российская биатлонистка, призёр этапа Кубка мира Кристина Резцова высказалась о том, как спортсмены на Олимпиаде в Пекине стараются избегать контактов друг с другом.

Слова Резцовой цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Биатлонистка отметила, что сейчас она ходит только в столовую и на тренировки. «Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются», — сказала Резцова, отметив, что в тренажёрном зале все оборудование отделено от другого плёнкой, как столы в столовой, и можно заниматься как будто бы в отдельной кабинке.

«Только выходишь – её дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно», — отметила Резцова.

Напомним, биатлонные соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 5 февраля.