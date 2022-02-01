Главные новости из спортивного мира за 1 февраля — в традиционном дайджесте от NVsport:

Россия обыграла Грузию в 1/4 финала ЧЕ-2022 по мини-футболу и вышла на Украину

Мужская сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы 2022 года. Игра состоялась на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме и завершилась со счетом 3:1 в пользу российских футболистов.

Все фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус по прибытии в Пекин

Все российские фигуристы, прибывшие сегодня, 1 февраля, на Зимнюю Олимпиаду в Пекин, сдали отрицательные тесты на коронавирус. На завтра, 2 февраля, у фигуристов запланированы первые официальные тренировки.

Чалов официально стал игроком «Базеля«

Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов стал игроком швейцарского «Базеля». Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2021/22. В пресс-службе ЦСКА отметили, что в арендном соглашении Чалова с «Базелем» нет опции права выкупа трансфера.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре перенесли с 2023-го на 2024 год

Международная федерация плавания (FINA) сообщила решении перенести чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре с конца 2023-го на январь 2024 года. Причиной стало осложненное коронавирусными изменениями расписание.

Отмененный молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет летом

Глава IIHF Люк Тардиф сообщил о переносе молодежного чемпионата мира на лето текущего года. Соревнования должны были пройти в конце декабря-начале января, но во время розыгрыша были отменены из-за коронавируса.

«Флорида» обыграла «Коламбус», Бобровский оформил 32 сэйва

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 32 из бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра его команды против «Коламбус Блю Джекетс» завершилась с крупным счетом.