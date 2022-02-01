Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о случаях заражения коронавирусом в сборной Норвегии перед стартом Олимпиады 2022 в Пекине.

Слова Вяльбе цитирует Yle.

«Эти новости меня шокируют. Я хотела бы видеть всех лучших бойцов на Играх. Я даже представить себе не могу, что сейчас чувствуют эти спортсмены», — отметила глава ФЛГР. Напомним, положительный тест в мужской сборной Норвегии сдал Симен Хегстад Крюгер.

По словам Вяльбе, она регулярно поддерживает связь с руководителями других спортивных федераций России, и некоторые едва сдерживали слезы, когда случалось подобное.

«Их спортсмены были полностью опустошены этими новостями. Они осознают, что находятся в отличной форме, но олимпийское приключение для них всё равно остаётся мечтой», — сказала Вяльбе.