Петербургский баскетбольный «Зенит» обыграл испанскую «Басконию» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Матч состоялся на стадионе «Фернандо Буэса» в Витории и завершился со счётом 90:82 в пользу представителей Петербурга. Счёт по четвертям 22:24, 22:26, 18:14, 28:18 в пользу «зенитовцев».

В первой половине встречи подопечные Хавьера Паскуаля уступали в счёте, однако после большого перерыва смогли перевернуть игру.

Наиболее результативным игроком матча в составе петербургской команды оказался защитник Билли Бэрон: на его счету 24 очка. Ещё 23 очка команде принёс защитник Джордан Лойд. В составе «Басконии» больше всех очков набрал Уэйд Болдуин — на его счету 16.

В следующем матче в рамках Евролиги «Зенит» встретится с мадридским «Реалом». Игра состоится 4 февраля.