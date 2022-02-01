На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 2 февраля, состоятся первые соревнования.

До церемонии открытия Игр, которая пройдет 4 февраля, в Пекине начнется турнир по керлингу.

В 15:05 по московскому времени стартуют соревнования по керлингу в «Национальном водном центре» в дисциплине микст-пары. Швеция выступит против Великобритании, Австралия сыграет матч против Соединённых Штатов Америки, Норвегия встретится с Чехией, а Китай — со Швейцарией.

Также на 2 февраля запланированы тренировочные заезды спортсменов-саночников в центре Яньцин.

Помимо этого первые тренировки в Пекине 2 февраля проведут российские фигуристы, которые прибыли в столицу Китая накануне и сдали отрицательные тесты на коронавирус.