В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Победу в матче одержали хозяева со счетом 5:2.

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер забросил две шайбы и сделал результативную передачу на Алекса Лафренье.

Первый гол в матче стал для американца 32-м в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Он вывел Крайдера на чистое первое место в снайперской гонке.

Крайдер оторвался от Драйзайтля и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Крис забил 33 шайбы за 47 матчей. Драйзайтль отличился 31 раз в 41 матче. Овечкин забросил 29 шайб в 45 матчах.

Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в матче «Вашингтона» и «Питтсбурга». Россиянин продлил серию из четырех матчей без очков.