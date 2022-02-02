В Нью-Йорке прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи и забросил шайбу в большинстве на 60-й минуте. Хоккеист поразил пустые ворота соперника.

Панарин набрал не менее трех очков в одной игре в шестой раз в текущем сезоне. Всего в 42 матчах текущего чемпионата Артемий заработал 52 (13+39) баллов.

Панарин набрал 525 очков за свои первые семь сезонов в Национальной хоккейной лиге. 30-летний форвард обошел по данному показателю Павла Дацюка (522). Первое место среди российских хоккеистов занимает Александр Овечкин (679 баллов). Второе – у Сергея Федорова (592). Третьим идет Евгений Малкин (560).