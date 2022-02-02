Российский фигурист Михаил Коляда возобновил тренировки после отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил тренер – Алексей Мишин.

Напомним, Коляда был заменен на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса. Результат теста дал положительный результатат перед вылетом фигуриста в Красноярск на сбор.

«Михаил Коляда получил отрицательный результат теста. Он вернулся к тренировкам. К какому старту готовится? Ко всей своей дальнейшей жизни«, – заявил Мишин.

Михаилу Коляде 26 лет. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).